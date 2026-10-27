Выжившая после двойного убийства в Петербурге остаётся в реанимации
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Выжившая после двойного убийства в квартире на улице Комиссара Грушко в Петербурге остаётся в реанимации. Состояние 32-летней женщины врачи оценивают как тяжёлое, сообщает «Фонтанка».
Пострадавшая находится в одной из городских больниц. Тем временем 27 октября полицейские задержали предполагаемого виновника расправы. Им оказался 40-летний учитель математики, которого обнаружили в посёлке Дружная Горка Гатчинского района Ленобласти.
Ранее Life.ru рассказывал о трагедии, произошедшей в ночь на 26 октября в Красносельском районе Петербурга. По версии следствия, мужчина убил двухлетнего сына своей сожительницы и её 58-летнюю мать, после чего напал на вернувшуюся домой возлюбленную. Женщине удалось спастись через окно первого этажа и позвать на помощь. Прибывшие полицейские обнаружили тела погибших. Также сообщалось об обнаружении двух записок, оставленных подозреваемым. В одной мужчина жаловался на отношения с сожительницей и сомневался в своём отцовстве. Второе послание было адресовано его родителям.
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