Матчи чемпионатов Аргентины остановят на 10-й минуте в честь Месси

Матчи мужских и женских футбольных чемпионатов Аргентины будут приостанавливать на десятой минуте в честь Лионеля Месси, завершившего карьеру в национальной команде. Об этом говорится в документе Ассоциации футбола Аргентины.

В рамках акции игры остановят на одну минуту, чтобы провести аплодисменты в знак признания карьеры нападающего в сборной. Решение касается не только футбола формата «11 на 11», но также футзала и пляжного футбола.

«Игра должна быть приостановлена на десятой минуте первого тайма для проведения минутной акции аплодисментов в знак признания карьеры Лионеля Месси в сборной Аргентины», — говорится в заявлении AFA.

Месси объявил о завершении выступлений за национальную команду в понедельник. За сборную Аргентины он провёл 207 матчей и забил 125 голов.

В составе команды форвард дважды выигрывал Кубок Америки, стал чемпионом мира в 2022 году и победителем «Финалиссимы». Кроме того, Месси восемь раз получал «Золотой мяч» — это рекорд в истории награды.

На стадионах с видеоэкранами перед началом встреч также будут показывать официальный ролик AFA, посвящённый игроку.

Ранее Лионель Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины, признавшись, что решение далось ему тяжело. Нападающий «Интер Майами» поблагодарил болельщиков за поддержку на протяжении 20 лет и отметил, что место в национальной команде теперь должны занять талантливые молодые игроки.