С 1 января 2027 года в России планируется упростить получение единовременной выплаты в размере одного миллиона рублей женщинам со званием «Мать-героиня». Деньги предполагается перечислять через Социальный фонд России без необходимости собирать дополнительные справки. Об этом РИА Новости рассказала доцент Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Ольга Рыбакова.

«С 1 января 2027 года женщины, удостоенные звания „Мать-героиня“, начнут автоматически получать разовую выплату в 1 миллион рублей через Социальный фонд. Решение имеет важное значение для многих российских семей», — отметила эксперт.

Миллион рублей за присвоение звания выплачивается и сейчас. Главное изменение касается процедуры оформления: согласно проекту постановления Минтруда, сведения о награждении будут передаваться между ведомствами, а Соцфонд сможет перечислять деньги на уже известный ему банковский счёт получательницы. Если необходимых реквизитов нет, женщине потребуется подать заявление.

Звание «Мать-героиня» присваивают россиянкам, родившим и воспитавшим десять и более детей. При этом младшему ребёнку должен исполниться как минимум один год. Решение о присвоении звания принимает президент России.

Помимо единовременного миллиона, обладательницам звания положены и другие меры поддержки. Согласно разъяснениям Социального фонда, ежемесячная денежная выплата в 2026 году составляет 76 458 рублей. Неработающие матери-героини при соблюдении установленных условий также могут получать дополнительное материальное обеспечение.