Матрос погиб во время работ на судне в порту Архангельска

Матрос погиб во время работ на грузовом судне «Утренний» в морском порту Архангельска. Об этом сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.

По предварительным данным ведомства, трагедия произошла 4 сентября. Моряк получил смертельные травмы непосредственно во время проведения работ на судне.

После происшествия Архангельская транспортная прокуратура организовала проверку. Надзорное ведомство намерено установить, соблюдались ли на судне требования охраны труда и правила безопасности. Другие обстоятельства гибели матроса пока не раскрываются.

Ранее Life.ru рассказывал, что 22 августа у Новороссийска погиб моряк после атаки на турецкое судно Ural. Ещё восемь членов экипажа получили ранения, однако корабль после инцидента смог продолжить движение в сторону Самсуна. Незадолго до этого экипаж Ural принял на борт моряков с другого повреждённого судна.