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Опубликовано 4 сентября, 14:09

Матрос погиб во время работ на судне в порту Архангельска

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Матрос погиб во время работ на грузовом судне «Утренний» в морском порту Архангельска. Об этом сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.

По предварительным данным ведомства, трагедия произошла 4 сентября. Моряк получил смертельные травмы непосредственно во время проведения работ на судне.

После происшествия Архангельская транспортная прокуратура организовала проверку. Надзорное ведомство намерено установить, соблюдались ли на судне требования охраны труда и правила безопасности. Другие обстоятельства гибели матроса пока не раскрываются.

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Ранее Life.ru рассказывал, что 22 августа у Новороссийска погиб моряк после атаки на турецкое судно Ural. Ещё восемь членов экипажа получили ранения, однако корабль после инцидента смог продолжить движение в сторону Самсуна. Незадолго до этого экипаж Ural принял на борт моряков с другого повреждённого судна.

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Александра Мышляева
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