Матвиенко призвала отменить льготную ставку НДС на устрицы и лобстеров

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила отменить льготную ставку НДС для ряда деликатесов, включая устрицы, омаров, лангустинов и лобстеров. По её оценке, это может дополнительно принести федеральному бюджету около 6 млрд рублей.

Сейчас, как заявила спикер Совфеда, эти товары облагаются НДС по ставке 10% вместо общей ставки 22%. Матвиенко считает, что подобные налоговые льготы необходимо активнее пересматривать.

«Нам говорят: «Ну подумаешь, 6 миллиардов» — не подумаешь, курочка по зернышку клюет», — сказала она на парламентских слушаниях по проекту федерального бюджета на 2027–2029 годы.

По словам Матвиенко, дополнительные средства можно было бы направить на социальные объекты. В качестве примера она привела строительство двух школ или детской больницы.

«А любители лобстеров, я думаю, от этого несильно пострадают, попросту не заметят», — добавила председатель Совета Федерации.

Одновременно Матвиенко призвала упорядочить неналоговые платежи для предпринимателей. По её словам, бизнесу должно быть проще оценивать совокупную нагрузку, а система таких сборов должна стать более прозрачной.

Ранее Life.ru рассказывал, что с 2026 года основная ставка НДС в России выросла с 20% до 22%. При этом для ряда социально значимых категорий сохранилась льготная ставка 10%. Изменения стали частью масштабной налоговой реформы, затронувшей также бизнес на упрощённой системе налогообложения.