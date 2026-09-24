Минфин предложил ввести НДС 22% на зарубежные онлайн-покупки и платёж за посылки

Минфин предложил обложить зарубежные интернет-покупки НДС по ставке 22%, а также ввести дополнительный платёж за небольшие посылки. Мера нужна для формирования конкурентной среды и «обеления» экономики России, сообщила пресс-служба ведомства после внесения в кабмин пакета законопроектов об особенностях исполнения федерального бюджета на трёхлетку.

Согласно законопроекту, перечислять налог в бюджет предстоит электронным торговым площадкам, которые выступят в роли налоговых агентов. В министерстве объяснили инициативу стремлением создать равные конкурентные условия для отечественных продавцов и иностранных интернет-магазинов, а также повысить прозрачность рынка.

Ещё одно нововведение касается почтовых отправлений из-за границы. За каждую посылку с товарами для личного пользования стоимостью до 200 евро предлагается взимать таможенный сбор в размере 100 рублей.

Ранее Life.ru сообщал о подготовке Минфином поэтапного введения НДС для зарубежной интернет-торговли. Согласно представленному в апреле 2026 года законопроекту, ставка должна составить 7% в 2027 году, вырасти до 14% в 2028-м и достичь 22% с 2029 года. Соответствующий пакет документов направили на рассмотрение правительства.