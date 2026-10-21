МЧС предупредило о приближении циклона с ветром до 38 м/с к Камчатке

Камчатку 22 и 23 октября накроет тихоокеанский циклон, который принесёт сильные осадки и штормовой ветер с порывами до 38 метров в секунду. О приближении непогоды предупредило Главное управление МЧС России по региону.

Уже днём 22 октября дождь и снег ожидаются в Петропавловске-Камчатском, а также местами в Усть-Большерецком, Елизовском, Усть-Камчатском, Мильковском и Алеутском округах. В горной и предгорной местности дороги могут покрыться льдом, а мокрый снег будет налипать на деревья и линии электропередачи.

Одновременно усилится восточный ветер. В Петропавловске-Камчатском, Усть-Большерецком, Елизовском, Усть-Камчатском и Алеутском округах его скорость составит 18–23 метра в секунду, при отдельных порывах — до 30 метров в секунду.

К ночи 23 октября сильные осадки и налипание мокрого снега сохранятся в Усть-Камчатском округе. Непогода также распространится на Карагинский район.

В течение ночи и дня 23 октября в отдельных районах Елизовского и Усть-Камчатского округов ожидается северо-западный ветер. Днём он также усилится в Петропавловске-Камчатском. В Карагинском и Олюторском районах прогнозируют северо-восточный ветер. Его скорость составит 15–20 метров в секунду с порывами до 30 метров в секунду.

Наиболее сильный ветер синоптики ожидают в Усть-Большерецком, Соболевском и Алеутском округах. Там северо-западный поток разгонится до 25–30 метров в секунду, а местами порывы достигнут 38 метров в секунду.