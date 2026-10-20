Ветер до 28 м/с и угроза обрушений: МЧС предупредило жителей Урала о мощном шторме

В Свердловской области объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра, порывы которого могут достигать 28 м/с. Непогода ожидается во второй половине 19 октября и в течение 20 октября, сообщили в региональном управлении МЧС.

По прогнозам синоптиков, в эти дни также ожидаются дождь и мокрый снег. Спасатели призвали жителей по возможности оставаться дома и отказаться от работ на открытом воздухе, особенно на высоте. На улице следует держаться подальше от деревьев, остановок общественного транспорта, линий электропередачи и непрочных построек. Особую опасность представляют элементы крыш и стёкла, которые могут сорваться во время сильных порывов.

Автомобилистам также рекомендовали соблюдать повышенную осторожность на дорогах. Машины не стоит оставлять рядом с рекламными щитами, фасадами зданий и высокими деревьями, поскольку конструкции могут обрушиться. По возможности транспорт лучше убрать в гараж или на крытую стоянку.

Ранее сообщалось, что ночь с 19 на 20 октября стала самой холодной с начала осени в Москве и Санкт-Петербурге. В столице на метеостанции ВДНХ к утру зафиксировали +0,1 градуса. Это на 1,9 градуса ниже предыдущего минимума, который отмечали 4 октября. После 7 утра температура продолжила опускаться и ушла в минус — до −0,1 градуса. Первые заморозки пришли в Москву на 9 дней позже средней многолетней даты.