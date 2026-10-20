Москва и Петербург пережили самую холодную ночь с начала осени

В Москве и Санкт-Петербурге ночь с 19 на 20 октября стала самой холодной с начала осени. К утру температура на базовых метеостанциях двух городов приблизилась к нулевой отметке, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В столице на метеостанции ВДНХ зафиксировали +0,1 градуса. Это на 1,9 градуса ниже предыдущего минимума, который отмечали 4 октября.

«Показания термометров продолжили свой путь вниз и после 7 часов утра ушли в зону отрицательных значений — температура опустилась до −0,1 °C. С отставанием от средней многолетней даты на 9 дней в Москву пришли первые заморозки», — написал Леус в своём телеграм-канале.

В Санкт-Петербурге температура опустилась до +0,4 градуса. Предыдущий рекорд холода этой осени установили в понедельник: нынешний показатель оказался ниже на 0,9 градуса.

Причиной похолодания стал скандинавский антициклон. Он принёс в центральные и северо-западные регионы европейской части России сухую и малооблачную погоду.

Во вторник, 20 октября, москвичей также ждёт необычный погодный скачок. Атмосферное давление в столице может достигнуть 766 миллиметров ртутного столба, что примерно на 15–17 единиц превышает климатическую норму. Подобные показатели считаются аномально высокими для Москвы. Обычно атмосферное давление в столичном регионе держится в пределах 747–750 миллиметров ртутного столба, хотя значения могут меняться в зависимости от сезона и погодных условий.