Солнце никак не успокоится: После мощной бури Землю ждут новые магнитные «возмущения»

После мощной магнитной бури, подарившей россиянам необычайно яркие полярные сияния, Солнце продолжает проявлять активность. Несмотря на прогнозировавшееся затишье, на его поверхности снова фиксируют многочисленные вспышки. Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН оценили геомагнитную обстановку на ближайшие дни.

В ночь с понедельника на вторник ожидается краткосрочный рост геомагнитной активности. Фото © Telegram / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

Согласно прогнозу, 19 октября Земля может столкнуться с очередной магнитной бурей. Наиболее заметные возмущения ожидались утром, примерно с 04:00 до 09:00 по московскому времени. Их мощность не должна была достигнуть экстремальных значений.

При этом оценки космической погоды могут меняться. Актуальные данные Лаборатории солнечной астрономии допускают геомагнитные возмущения 19 октября, но не позволяют считать сильную бурю неизбежной.

В последующие дни недели серьёзных геомагнитных событий, согласно исходному прогнозу, не ожидалось. Однако специалисты предупреждают, что поведение Солнца не всегда удаётся точно предсказать, особенно при появлении новых активных областей.

На минувшей неделе астрономы наблюдали крупную группу солнечных пятен, обладавшую высоким потенциалом вспышек. Она прошла через центральную часть видимого диска, но не произвела мощного выброса, способного вызвать серьёзные последствия на Земле.

Магнитные бури возникают, когда потоки заряженных частиц и магнитные поля, связанные с солнечной активностью, взаимодействуют с магнитосферой нашей планеты. Такие события способны влиять на работу спутников, радиосвязи и навигационных систем. Они же становятся причиной ярких полярных сияний, которые иногда можно наблюдать далеко от привычных северных широт.

Отдельные исследования рассматривают возможную связь геомагнитных возмущений с самочувствием человека, однако убедительных доказательств того, что магнитные бури непосредственно вызывают головную боль или скачки давления у населения в целом, пока недостаточно.

Учёные продолжают следить за солнечной активностью. Даже если ближайшие дни окажутся спокойными, прогноз может измениться при возникновении новых вспышек и выбросов плазмы.

Ранее на Земле произошла самая сильная магнитная буря за последние три месяца. Вечером 10 октября геомагнитные возмущения достигли уровня G3, хотя первоначально специалисты ожидали более слабую активность. Причиной стал выброс солнечной плазмы, связанный со вспышкой 6 октября. После этого прогнозы космической погоды пришлось пересмотреть. На 13 октября учёные допускали новую бурю, но уже слабого уровня G1. Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН отмечали, что заранее предсказать силу таких событий непросто: многое зависит от параметров солнечного ветра при его приближении к Земле.