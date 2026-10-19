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Регион
Опубликовано 19 октября, 18:25

Барометры зашкалят: Москвичей предупредили об аномально высоком давлении во вторник

В Москве 20 октября атмосферное давление поднимется до аномальных 766 мм

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Во вторник, 20 октября, москвичей ждёт необычный погодный скачок. Атмосферное давление в столице может достигнуть 766 миллиметров ртутного столба, что примерно на 15–17 единиц превышает климатическую норму. Такой прогноз приводит синоптик Гидрометцентра России Александр Голубев.

«В Москве в начале недели ожидается аномально высокое атмосферное давление. В ночь на вторник ожидается 766 миллиметров ртутного столба, что почти на 15–17 единиц выше климатической нормы», цитирует синоптика РИА «Новости».

Подобные показатели считаются аномально высокими для Москвы. Обычно атмосферное давление в столичном регионе держится в пределах 747–750 миллиметров ртутного столба, хотя значения могут меняться в зависимости от сезона и погодных условий.

Повышенное давление, как правило, связано с влиянием антициклона — области, в которой преобладают нисходящие потоки воздуха. Такая погода часто сопровождается небольшим количеством осадков и слабым ветром.

Резкие изменения метеоусловий могут отражаться на самочувствии некоторых людей. Особенно внимательно следить за своим состоянием стоит тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями или регулярно сталкивается с головными болями.

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В конце сентября Москва уже находилась под влиянием мощного антициклона, который обеспечил столице продолжительный период сухой и солнечной погоды. Как сообщал Life.ru, синоптик Евгений Тишковец прогнозировал повышение атмосферного давления до 765 миллиметров ртутного столба — примерно на 20 единиц выше нормы.

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Полина Никифорова
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