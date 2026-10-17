Октябрь прогрелся выше +20: в Нижнем Новгороде побит рекорд тепла 1923 года

В Нижнем Новгороде 16 октября потеплело до +20,4 градуса — это новый температурный максимум для этой даты. Предыдущий рекорд, +18 градусов, держался с 1923 года, следует из данных сайта Гидрометцентра России.

Рекорды обновились ещё в шести городах Приволжского федерального округа. Самым тёплым из них оказался Саранск: воздух прогрелся до +22,2 градуса, превысив максимум 1974 года на 1,9 градуса. В Ижевске зафиксировали +20,2 градуса против +17,1 в 1955 году. В Йошкар-Оле температура достигла +20,1 градуса — прежнее достижение, установленное в 1982 году, составляло +18,8.

В Кирове и Перми термометры показали одинаковые +19,1 градуса. При этом кировский рекорд 1993 года был превышен на 3,1 градуса, а пермский максимум 2023-го — на 2,6. В Чебоксарах зарегистрировали +19,9 градуса вместо прежних +19 в 2009 году.

Однако уже 19 октября погода в Пермском крае изменится. Гидрометцентр прогнозирует дождь и мокрый снег, гололёдные явления и гололедицу.

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