Народные приметы на декабрь 2026 Оглавление Народный календарь декабря 2026: таблица по дням Главные дни декабря и их приметы 1 декабря — Платон и Роман (Зимоуказатели) 4 декабря — Введенье 7 декабря — Катерина Санница 9 декабря — Юрьев день (Егорий Зимний) 13 декабря — Андрей Первозванный 17 декабря — Варвара Великомученица 19 декабря — Никола Зимний 2 декабря — Анна Тёмная 25 декабря — Спиридон Солнцеворот Приметы о погоде в декабре Приметы на будущий урожай Можно ли играть свадьбу в декабре Что нельзя делать в декабре: главные запреты Часто задаваемые вопросы Народные приметы на декабрь 2026 по дням: Введенье, Екатерина Санница, Варвара, Никола Зимний и Спиридон Солнцеворот. Приметы о погоде и что нельзя делать. Народные приметы на декабрь 2026. Обложка © ChatGPT

Декабрь — первый месяц календарной зимы, который в старину за лютые морозы и долгие ночи называли «студнем» и «лютовеем». Весь он приходится на Рождественский пост (с 28 ноября по 6 января), в связи с чем есть некоторые ограничения, касающиеся молодоженов. По приметам декабря судили о характере всей зимы и будущем урожае. В прошлом месяце мы рассказывали о ноябре и знаках, а теперь же, в продолжении нашей серии, поговорим о зиме.

Народный календарь декабря 2026: таблица по дням

Народный календарь примет декабря 2026: таблица по дням. Инфографика Life.ru

Главные дни декабря и их приметы

Теперь же давайте рассмотрим чуть более подробно каждый из главных дней декабря и разберем их приметы.

1 декабря — Платон и Роман (Зимоуказатели)

Первый день календарной зимы посвящён мученикам Платону Анкирскому и Роману Кесарийскому. В народе их прозвали Зимоуказателями: считалось, что погода 1 декабря показывает, какой будет вся зима. Утро рассказывало о начале зимы, полдень — о середине, вечер — о конце. Тёплый день сулил раннюю весну, метель же обещала, что вернется на Масленицу. О том, что нельзя делать в первый день зимы , мы рассказывали отдельно.

4 декабря — Введенье

Великий двунадесятый праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы в народе называли «воротами зимы»: «Введенье пришло — зиму привело». Мороз и солнце обещали урожай хлеба, оттепель — плохой год. Сильный мороз сулил жаркое лето. С этого дня начинались Введенские ярмарки, главным товаром которых были сани. Несмотря на пост, разрешалась рыба. Более подробно об этом дней мы рассказали в материале - “ Введение во храм Пресвятой Богородицы 2026: Чего нельзя делать в православный праздник 4 декабря ”

7 декабря — Катерина Санница

Это день памяти Екатерины Александрийской. Считалось, что с этого дня устанавливается санный путь, поэтому устраивали массовые катания, первыми на которые отправляли молодожёнов. Катерину почитали как покровительницу брака: девушки гадали на суженого, отламывали веточку яблони и клали под подушку. Ясная погода сулила морозную зиму, а слякоть означала, что холода придут ещё не скоро.

9 декабря — Юрьев день (Егорий Зимний)

День освящения церкви Георгия Победоносца в Киеве. До конца XVI века только в течение недели до и недели после Юрьева дня крестьяне могли перейти к другому землевладельцу, а когда это запретили, появилась поговорка «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!». К 9 декабря старались раздать долги. Георгия почитали как повелителя волков: хищники, считалось, начинали охотиться стаями. В этот день ходили «послушать воду» в колодцах: тишина — к мягкой зиме, рябь — к метелям и вьюгам.

13 декабря — Андрей Первозванный

Ночь с 12 на 13 декабря считалась магической. Девушки верили, что во сне смогут увидеть суженого. Гадали на воде, воске, зеркалах. Делали прорубь и слушали воду: тихо — к мягкой зиме, бурлит — к морозам. Ясный морозный день сулил богатый урожай.

17 декабря — Варвара Великомученица

Варварины морозы — время самых лютых холодов: «Трещит Варюха — береги нос да ухо!». Дым из трубы столбом — к морозу, стелется — к потеплению. Яркие звёзды предвещали холода, а тусклое небо — оттепель. Женщинам запрещалось шить и резать, так как считалось, что можно «ранить» святую.

19 декабря — Никола Зимний

Один из самых почитаемых праздников календаря — это день памяти Николая Чудотворца. Немногие знают, но именно он стал прообразом Санта-Клауса, ведь именно на Николу в Европе детям дарили сладости и прятали их под подушку.

Несмотря на Рождественский пост, день праздновали достаточно широко. 19 декабря ходили в храм, накрывали общий стол, который назывался «никольщиной». На Николу заключали сделки, и условия, оговорённые за столом, считались нерушимыми. Праздник открывал сезон сватовства, люди верили, что сделанное до Крещения предложение сулило крепкий брак.

Приметы на 19 декабря считались самыми точными. Морозное солнечное утро обещало богатый урожай. Если много снега, значит, весной будет много травы. Иней накануне — уродится овёс. Если дороги замело — снегопады продержатся до Нового года. Ясно на Николу Зимнего, значит, будет тепло и на Николу Летнего (22 мая). Если до праздника стояли суровые морозы, после него ждали оттепель.

Были на Николу и важные запреты. Так, нельзя грустить — печаль приносит морозы; ругать детей — святой их покровитель; давать или брать в долг — с деньгами уйдёт удача; сквернословить — негатив вернётся втройне. Кстати, о том, что ещё нельзя делать в День Николая Чудотворца, мы уже подробно рассказывали.

Приметы декабря по дням. Инфографика Life.ru

2 декабря — Анна Тёмная

День Зачатия праведной Анной Пресвятой Богородицы называют днём Анны Зимней или Тёмной из-за самой длинной ночи. В 2026 году астрономическое зимнее солнцестояние приходится на 21 декабря, а народный календарь традиционно связывает этот рубеж с 22 декабря. Считалось, что с Анны зима поворачивает на весну.

Анну почитали как покровительницу беременных. По погоде в этот день гадали, каким будет Новый год. Если было ясно, значит, 31 декабря будет морозным, пасмурно с инеем — тёплым. Иней на деревьях сулил урожай, а снег вплотную к изгороди — плохое лето.

25 декабря — Спиридон Солнцеворот

25 декабря — Спиридон Солнцеворот. Фото © ChatGPT

Считалось, что на Спиридона солнце поворачивает на лето: «После Спиридона хоть на воробьиный скок, да прибудет денёк». Встречали рассвет на высоких местах, жгли костры, пускали с горы горящее колесо: «Колесо, гори, катись, с весною красною вернись!». Верили, что какой погода будет 12 дней после Спиридона, такой она будет и 12 месяцев следующего года.

Приметы о погоде в декабре

Наши предки верили, что по декабрю можно было определить, какой будет дальнейшая зима и будущая весна. Если декабрь сухой и холодный, считалось, что январь будет морозным, а февраль снежным. Много снега обещало раннюю весну и хороший урожай. Оттепель в начале месяца сулила затяжную зиму с метелями до марта. О том, какой будет зима 2026/2027, мы уже подробно рассказали в отдельном материале. А больше о том, как читать погодные приметы, — в нашей подборке народных примет о погоде.

Важно понимать, что сегодня народные приметы не смогут заменить прогноз Гидрометцентра. Однако они дают представление о том, как предки ориентировались в природных явлениях.

Приметы на будущий урожай

Ещё несколько примет на будущий урожай, в которые верили люди. Например, считалось, что большое количество снега в начале зимы — один из лучших знаков, говорили: «Снег глубок — год хорош». Иней на деревьях в декабрьские праздники сулил урожай овса, а снегопад на Николу — много травы весной. Мороз в начале декабря обещал, что земля промёрзнет и вредители вымерзнут. Снег на Введение, который не таял, был к богатому урожаю хлеба.

Можно ли играть свадьбу в декабре

Можно ли играть свадьбу в декабре. Фото © ChatGPT

Весь декабрь 2026 года приходится на Рождественский пост (с 28 ноября по 6 января), поэтому церковь венчания в этот период не проводит. Что ещё можно и нельзя в это время, читайте в материале «Рождественский пост в 2026 году». Но это вовсе не повод отказываться от свадьбы: многие пары как раз выбирают декабрь для гражданской регистрации, ведь в это время в воздухе уже витает ощущение праздника, а заснеженные улицы создают по-настоящему сказочную атмосферу.

Как мы уже ранее говорили, декабрь открывал сезон сватовства, и особенно благоприятным днём считали 19 декабря, Николу Зимнего. Считалось, что браки, заключённые в этот период, получаются особенно крепкими: зима будто проверяет пару на готовность вместе выдерживать холода и невзгоды, а значит, и семейная жизнь будет надёжной.

Были и традиционные запреты, которые старались соблюдать в декабре. Не принято было устраивать шумные гуляния в дни больших церковных праздников, заниматься тяжёлой работой или уборкой в сам день торжества. Ещё одной важной приметой считалось не давать и не брать в долг перед свадьбой — люди верили, что так можно «отдать» семейное благополучие или навлечь на семью финансовые трудности. Более подробно о приметах на свадьбу мы рассказали в отдельном материале.

Что нельзя делать в декабре: главные запреты

Мы уже понемногу затронули главные запреты декабря, поэтому сейчас просто резюмируем.

В дни церковных праздников не работали тяжело, не занимались стиркой и уборкой — это было строго запрещено. Деньги в долг не давали и не брали — особенно на Николу. Ругаться тоже запрещалось: верили, что сказанное в декабрьский праздник вернётся человеку втройне. Детей не наказывали — святые декабря, например Николай Чудотворец, считались их покровителями. А со 2 января (20 декабря по старому стилю) пост становился строже, и развлечения вовсе ограничивали вплоть до Рождества.

О том, как встретить декабрь, чтобы год был удачным, мы тоже уже подробно рассказывали.

Приметы декабря по дням. Инфографика Life.ru

Часто задаваемые вопросы

Какие народные приметы на 19 декабря?

Считалось, что морозное солнечное утро — к богатому урожаю. Много снега — к обилию трав весной. Иней накануне — значит, уродится овёс. Если дороги замело, люди верили, что снегопады будут вплоть до Нового года. Ясно на Николу Зимнего — вероятно, будет тепло и на Николу Летнего (22 мая).

Какие праздники в декабре по народному календарю?

Главные дни: 1 декабря — Платон и Роман Зимоуказатели, 4 декабря — Введение, 7 декабря — Екатерина Санница, 9 декабря — Юрьев день, 13 декабря — Андрей Первозванный, 17 декабря — Варвара, 19 декабря — Никола Зимний, 22 декабря — Анна Тёмная, 25 декабря — Спиридон Солнцеворот.

Можно ли венчаться в декабре?

Нет. Весь декабрь 2026 года приходится на Рождественский пост (28 ноября — 6 января), в который церковные венчания не совершаются. Гражданская регистрация возможна в любой день.

Что по приметам декабря говорят о зиме?

Морозный и снежный декабрь обещал суровую, но «правильную» зиму. Тёплый декабрь сулил затяжную зиму с оттепелями. Погода 1 декабря, на Введение (4 декабря) и на Николу Зимнего (19 декабря) считалась самой показательной для прогноза на весь сезон.

Авторы Андрей Ананьев