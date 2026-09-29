МЧС сообщило о ликвидации пожара на месте крушения Ту-95 в Приамурье
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Пожар на месте крушения самолёта Ту-95 в Амурской области потушен. Об этом РИА «Новости» сообщили в региональном ГУ МЧС.
«Пожар уже потушен», — сказал собеседник агентства.
Ранее Life.ru сообщал, что Минобороны подтвердило крушение Ту-95 во время учебно-тренировочного полёта. По данным ведомства, самолёт упал в безлюдной местности и летел без боекомплекта. Шесть членов экипажа погибли, ещё один получил травмы и был госпитализирован; на место направили комиссию ВКС России.
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