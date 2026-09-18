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Опубликовано 18 сентября, 03:37

Медсестра из Колумбии вышла замуж за красный автобус и пошла уборщицей в депо

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Yeliths Liths

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Yeliths Liths

Необычный брак заключила 35-летняя медсестра из Колумбии Лизбет Патиньо. Жительница Боготы заявила о своих чувствах к красному автобусу TransMilenio, который обслуживает маршрут № 60, и решила выйти за него замуж. Об истории женщины пишет Daily Mirror.

Патиньо рассказала, что провела свадебную церемонию тайно. Она выбрала белое платье, купила торт и жемчужное кольцо. На праздник женщина пригласила только одного гостя. Позже она оформила отдельный документ, в котором сама зафиксировала свой союз с автобусом.

Чтобы чаще находиться рядом со своим «мужем», Патиньо оставила работу в больнице и устроилась уборщицей в автобусное депо.

«Я счастлива просто быть там», — призналась она.

Женщина также заявила, что старается выполнять обязанности «жены» и защищать автобус. Однажды она устроила конфликт с пассажиром, который разбил окно в салоне. Позже Патиньо сделала татуировку с изображением своего «возлюбленного».

О своём необычном браке колумбийка решила рассказать публично из-за опасений за судьбу маршрута № 60. По её словам, она боится, что его отменят из-за строительства метро.

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Лия Мурадьян
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