Звезда фильмов о Гарри Поттере вышла замуж за «странное эльфийское создание»

Сыгравшая Полумну Лавгуд в фильмах о Гарри Поттере 35-летняя Эванна Линч вышла замуж за французского бармена Дени Скиннера. Камерная регистрация прошла в лондонской ратуше Ислингтона в присутствии 20 близких, сообщает британский Vogue.

Линч вышла замуж. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ evannalynch

Линч вышла замуж. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ evannalynch

Будущие супруги познакомились в 2021 году в баре лондонского Камдена, где Скиннер работал барменом. Актриса обратила внимание на длинноволосого француза, назвав его «странным эльфийским созданием». Первое предложение Дени сделал в 2023 году во время крупной ссоры. Эванна раскритиковала выбранный момент, но пообещала согласиться, если возлюбленный повторит всё «как следует». Вскоре он позвал её замуж ещё раз — в украшенном гирляндами саду кузины артистки.

Перед знакомством со Скиннером Линч попросила родственницу, называющую себя ведьмой, провести любовный ритуал. По словам звезды, это «заклинание» в итоге и привело её к будущему мужу. Дату торжества актриса выбирала вместе с ведическим астрологом.

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