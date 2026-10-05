Медсестра ушла на свадьбу, пока пациентка умирала после операции в Дагестане

Медсестра Карабудахкентской центральной районной больницы в Дагестане призналась следователям, что покинула отделение вскоре после того, как туда перевели 19-летнюю Марьям после операции, и отправилась на свадьбу коллеги. Девушка в итоге умерла, теперь медик вместе с хирургом и анестезиологом предстанет перед судом.

По данным Baza, девушка поступила в больницу для планового удаления жёлчного пузыря. После хирургического вмешательства её состояние резко ухудшилось, однако, по версии следствия, должного наблюдения за пациенткой организовано не было.

Палатная медсестра Нарият К., отвечавшая за Марьям, рассказала, что примерно через 10–15 минут после перевода пациентки ушла на банкет, проходивший через дорогу от больницы. Перед этим она, по её словам, оставила коллеге записку с просьбой присмотреть за девушкой.

Пока состояние Марьям ухудшалось, её мать самостоятельно искала врачей по коридорам учреждения. Когда медики вернулись к пациентке, она уже находилась в критическом состоянии.

Хирург Рашид Я. настаивает, что операция прошла штатно, а сразу после неё девушка находилась в сознании, разговаривала и выполняла указания. По его версии, оснований для перевода Марьям в реанимацию тогда не было. Врач также утверждает, что запрещал медсестре покидать отделение и считает её уход самовольным.

Анестезиолог Гюльжанат И. рассказала, что после операции пациентка действительно была в сознании, однако ей пришлось отлучиться к другому тяжёлому больному. Вернувшись примерно через полчаса, она обнаружила Марьям уже в критическом состоянии.

Следствие считает, что ухудшение состояния девушки своевременно не заметили, из-за чего медицинскую помощь оказали слишком поздно. Хирургу и анестезиологу предъявлены обвинения в причинении смерти по неосторожности и неоказании помощи больному, медсестре — в неоказании помощи. Никто из троих вину не признаёт.

Ранее Life.ru рассказывал о гибели Марьям после плановой операции в Карабудахкентской ЦРБ. Тогда родственники заявляли, что персонал оставил девушку без наблюдения ради свадьбы коллеги, а её матери пришлось самой искать врачей. По озвученной медиками версии, причиной смерти стала тромбоэмболия лёгочной артерии.