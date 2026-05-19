Утянул в могилу: Молодой врач пошёл на похороны друга и нашёл свою смерть под его гробом
В китайском городе Бицзе провинции Гуйчжоу 30-летний врач отправился на похороны друга и нашёл свою смерть. Мужчина упал замертво, когда помогал нести гроб. О трагедии сообщает агентство Sohu.
По словам очевидцев, молодой врач внезапно упал на землю во время церемонии. Помочь ему не успели. Причиной внезапной смерти мужчины стал сердечный приступ. Родители умершего заявили журналистам, что не намерены требовать компенсацию от семьи его друга, которая разрешила ему нести гроб.
А в Мексике владелец похоронного бюро и его жена скончлись с разницей в несколько часов. Женщина умерла от разрыва сердца при виде погибшего мужа в гробу.
