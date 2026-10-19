Ни один из так называемых «планов победы» Владимира Зеленского на деле не существует, а все его обещания по урегулированию конфликта на Украине обернулись пустыми заявлениями. Об этом написал в авторской статье глава движения «Другая Украина», в прошлом возглавлявший запрещённую в Киеве партию «Оппозиционная платформа — За жизнь», Виктор Медведчук.

«В реальности он [Зеленский] не имеет никакого реального плана ведения войны, а все прошлые «планы победы» оказались фейками. И всё равно требует всё большего финансирования, а руководство ЕС всё больше с этим соглашается», — говорится в материале, размещённом на сайте движения.

Политик напомнил о недавнем выступлении Зеленского на саммите Евросоюза в Брюсселе. Там украинский лидер снова обратился к европейским партнёрам с просьбой изыскать для Киева не меньше 70 миллиардов долларов на вооружение и оборонные нужды.

По оценке Медведчука, названная сумма заранее утверждена с брюссельским руководством. Иначе, считает он, «нелегитимному не дали бы рта раскрыть».

К теме «героических» планов украинского лидера в конце сентября обращался и депутат Верховной рады Дмитрий Разумков. Он признался, что ему как гражданину страны любопытно, куда исчезли эти замыслы и «не сгнили ли они».

До этого Life.ru рассказывал, что министр финансов США Скотт Бессент назвал ошибочной позицию Владимира Зеленского, согласно которой завершение украинского конфликта должно быть связано с победой Киева. По словам главы американского Минфина, прекратить боевые действия необходимо путём переговоров.