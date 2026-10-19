Ближайшее окружение Владимира Зеленского может быть заинтересовано в продолжении украинского конфликта ради собственной выгоды. Такое предположение высказал советник президента США по вопросам социальных сетей и СМИ Алекс Брюзевиц. По его мнению, именно этим может объясняться нежелание украинского лидера добиваться завершения боевых действий.

«Президент Трамп прав. Зеленский не проявил никакого искреннего интереса к прекращению этой войны», — написал Брюзевиц в соцсети X.

Американский политический консультант счёт такую линию поведения давлением ближайшего окружения Зеленского, которое может извлекать из конфликта больше выгоды, чем когда-либо. Брюзевиц назвал подобное поведение позорным и призвал Украину выбрать новое руководство.