Советник Трампа обвинил окружение Зеленского в наживе на конфликте
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Ближайшее окружение Владимира Зеленского может быть заинтересовано в продолжении украинского конфликта ради собственной выгоды. Такое предположение высказал советник президента США по вопросам социальных сетей и СМИ Алекс Брюзевиц. По его мнению, именно этим может объясняться нежелание украинского лидера добиваться завершения боевых действий.
«Президент Трамп прав. Зеленский не проявил никакого искреннего интереса к прекращению этой войны», — написал Брюзевиц в соцсети X.
Американский политический консультант счёт такую линию поведения давлением ближайшего окружения Зеленского, которое может извлекать из конфликта больше выгоды, чем когда-либо. Брюзевиц назвал подобное поведение позорным и призвал Украину выбрать новое руководство.
Так Брюзевиц отреагировал на публикацию Дональда Трампа. Президент США ранее усомнился в заинтересованности Зеленского в мирном урегулировании, предположив, что тот никогда не стремился к завершению конфликта. При этом Трамп напомнил о значительной финансовой помощи, которую Киев получал от Европы и прежней американской администрации.