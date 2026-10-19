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Опубликовано 19 октября, 01:40

Дмитриев заявил, что Трамп раскрывает причины затягивания конфликта Зеленским

Кирилл Дмитриев. Обложка © Life.ru

Кирилл Дмитриев. Обложка © Life.ru

Президент США Дональд Трамп своими заявлениями помогает раскрыть истинные причины, по которым Владимир Зеленский, по мнению российской стороны, затягивает украинский конфликт. Такую оценку дал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Президент Трамп разоблачает истинные мотивы Зеленского... Понимание истинных мотивов затягивания конфликта — важный шаг на пути к миру», — написал Дмитриев в своём Telegram-канале.

Глава РФПИ считает, что выяснение причин, по которым украинское руководство не идёт на урегулирование, имеет большое значение для достижения мирного соглашения. При этом в приведённом сообщении Дмитриев не уточнил, какие именно мотивы Зеленского он имеет в виду.

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Ранее Дональд Трамп предположил, что Владимир Зеленский, вероятно, никогда и не хотел заканчивать конфликт с Россией. По словам главы американской администрации, у Киева два года назад условия для заключения сделки были лучше, чем сейчас.

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Артур Лапсаков
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