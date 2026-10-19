Дмитриев заявил, что Трамп раскрывает причины затягивания конфликта Зеленским

Президент США Дональд Трамп своими заявлениями помогает раскрыть истинные причины, по которым Владимир Зеленский, по мнению российской стороны, затягивает украинский конфликт. Такую оценку дал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Президент Трамп разоблачает истинные мотивы Зеленского... Понимание истинных мотивов затягивания конфликта — важный шаг на пути к миру», — написал Дмитриев в своём Telegram-канале.

Глава РФПИ считает, что выяснение причин, по которым украинское руководство не идёт на урегулирование, имеет большое значение для достижения мирного соглашения. При этом в приведённом сообщении Дмитриев не уточнил, какие именно мотивы Зеленского он имеет в виду.