Медведев назвал победу над врагом важнейшей задачей России

Заместитель председателя Совета безопасности РФ и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назвал победу над врагом одной из важнейших задач, стоящих сейчас перед Россией. Об этом он заявил 24 сентября на совместном заседании бюро высшего совета и президиума генерального совета партии.

Медведев связал эту задачу с результатами прошедших выборов в Государственную думу. По его словам, победа партии на голосовании должна стать «точкой отсчёта» для дальнейшей работы и новых достижений.

Обращаясь к однопартийцам, председатель ЕР заявил, что рассчитывает на выполнение обязательств, которые партия взяла на себя перед избирателями. Он призвал участников заседания приложить усилия для реализации полученного от граждан мандата.

Ранее на этом же заседании Медведев сообщил, что, по имеющимся у партии предварительным данным, «Единая Россия» получила около 58% голосов по федеральному списку, а её кандидаты победили более чем в 200 одномандатных округах. В партии рассчитывают примерно на 349 мест в новой Госдуме.