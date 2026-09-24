Медведев назвал результаты ЕР на выборах в Госдуму историческим успехом

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назвал историческим успехом результаты партии на выборах в Госдуму. Об этом он заявил на совместном заседании бюро высшего совета и президиума генсовета ЕР.

«Прежде всего, хочу поздравить вас, всех наших сторонников, наших избирателей, с историческим успехом „Единой России“ на прошедших выборах», — сказал Медведев.

Несмотря на то, что окончательные итоги выборов должны быть подведены 25 сентября, уже очевидно, что партии удалось превзойти свои результаты 2021 года, добавил политик.

Напомним, подсчёт голосов на выборах депутатов Госдумы IX созыва практически завершён — обработано 99,89% протоколов. Согласно данным ЦИК, в Госдуму по федеральному списку проходят пять партий: «Единая Россия» (57,96%), КПРФ (13,67%), ЛДПР (8,96%), «Новые люди» (8,96%) и «Справедливая Россия» (5,10%). Окончательные итоги ЦИК планирует подвести 25 сентября.