Медведев: РФ хочет быстрее завершить конфликт на Украине, но на своих условиях

Россия заинтересована в скорейшем завершении конфликта на Украине, однако итог должен соответствовать её условиям. Об этом зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью «Ведомостям».

По его словам, это необходимо для того, чтобы исключить повторение конфликта в будущем. Медведев также допустил риск его дальнейшего разрастания вплоть до мирового уровня.

«Конечно, мы все заинтересованы в том, чтобы конфликт завершился как можно скорее. При этом он должен окончиться на наших условиях», — сказал политик.

Медведев считает, что в противном случае противостояние может возобновляться через короткие промежутки времени. Причиной этого он назвал действия государств, которые, по его оценке, заинтересованы в ослаблении России.

Зампред Совбеза также заявил, что такие страны продолжат пытаться расшатывать ситуацию внутри РФ и при возможности добиваться её разделения.

9 сентября в Кремле заявили, что оформленной дорожной карты урегулирования конфликта пока нет. Дмитрий Песков подчеркнул, что возможные пункты будущих договорённостей Москва публично обсуждать не намерена.