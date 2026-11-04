Российский теннисист Даниил Медведев завершил выступление на турнире серии «Мастерс» в Париже, уступив представителю Перу Игнасио Бусе во втором круге. Встреча закончилась поражением пятой ракетки мира в двух сетах со счётом 4:6, 4:6.

Матч состоялся 4 ноября на хардовом покрытии. Несмотря на более высокую позицию в мировом рейтинге, россиянин не сумел выиграть ни одной партии у 22-летнего соперника.

Теперь Бусе предстоит сыграть в третьем круге соревнований. Его следующим соперником станет победитель встречи между россиянином Кареном Хачановым и португальцем Нуну Боржешем.

Медведеву 30 лет, он занимает пятую строчку рейтинга ATP. За профессиональную карьеру теннисист завоевал 25 титулов в одиночном разряде, а в 2022 году на протяжении 16 недель возглавлял мировой рейтинг.

Одним из главных достижений россиянина остаётся победа на Открытом чемпионате США в 2021 году. Всего Медведев шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема. Кроме того, в 2020 году он выиграл Итоговый турнир ATP и парижский «Мастерс».

Его соперник Игнасио Бусе располагается на 33-м месте мирового рейтинга и имеет два титула ATP. До нынешнего турнира перуанец ни разу не проходил дальше второго круга на соревнованиях Большого шлема.

Парижский «Мастерс» завершится 8 ноября. Призовой фонд соревнований составляет около 6,3 миллиона евро.