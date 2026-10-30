Россиянин Сидоренко обыграл первую ракетку мира на турнире во Франции

Российский спортсмен Владимир Сидоренко сенсационно обыграл первую ракетку мира, японца Сору Мацусиму, на турнире по настольному теннису WTT Champions во французском Монпелье. Встреча 1/8 финала завершилась победой 24-летнего россиянина со счётом 3:1.

Сидоренко выиграл первую партию в напряжённой борьбе — 12:10, однако во второй уступил сопернику со счётом 9:11. Затем россиянин перехватил инициативу и забрал два следующих сета — 11:8 и 11:6, обеспечив себе выход в четвертьфинал.

Победа стала особенно значимой с учётом положения спортсменов в мировом рейтинге. Мацусима возглавляет рейтинг Международной федерации настольного тенниса, тогда как Сидоренко занимает 19-ю строчку.

Для россиянина этот матч стал возможностью взять реванш за поражение от японца в финале турнира United States Smash в июле. Тогда Мацусима остановил успешное выступление Сидоренко и завоевал свой первый титул на соревнованиях категории Grand Smash.

В четвертьфинале турнира в Монпелье Сидоренко встретится с победителем противостояния между немцем Дмитрием Овчаровым и бразильцем Уго Калдерано. Соревнования продлятся до 1 ноября.

Владимиру Сидоренко 24 года. Он является серебряным призёром командного чемпионата Европы 2021 года, а в 2025-м стал победителем Универсиады в Германии.

Ранее российская теннисистка Элизабет Абраамян впервые в истории отечественного настольного тенниса завоевала золото чемпионата Европы в женском одиночном разряде. В финале турнира в Любляне 18 октября она обыграла представительницу Германии Аннетт Кауфманн со счётом 4:3. До этого лучшим результатом россиянок в одиночном разряде была бронзовая медаль.