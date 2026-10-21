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Опубликовано 21 октября, 20:18

Медведев заявил о продолжении индексации материнского капитала

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В России продолжат регулярно индексировать материнский капитал. Об этом заявил председатель «Единой России», заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, рассказывая о государственных мерах поддержки семей.

По его словам, в проекте федерального бюджета на ближайшие три года на демографическую политику предусмотрено в общей сложности 10 триллионов рублей.

«Сюда включено и единое пособие, индексация материнского капитала, которая проводится регулярно, и семейная налоговая выплата», — подчеркнул Медведев.

Таким образом, предусмотренные бюджетом средства направят на несколько направлений поддержки семей с детьми, включая социальные пособия, материнский капитал и налоговые выплаты.

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Ранее Life.ru рассказывал о размерах материнского капитала после индексации в 2026 году. С 1 февраля выплата на первого ребёнка выросла до 728,9 тысячи рублей, а доплата при рождении второго ребёнка для семей, уже получивших маткапитал на первенца, составила 234,3 тысячи рублей.

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Наталья Демьянова
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