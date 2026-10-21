Медведев заявил о продолжении индексации материнского капитала

В России продолжат регулярно индексировать материнский капитал. Об этом заявил председатель «Единой России», заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, рассказывая о государственных мерах поддержки семей.

По его словам, в проекте федерального бюджета на ближайшие три года на демографическую политику предусмотрено в общей сложности 10 триллионов рублей.

«Сюда включено и единое пособие, индексация материнского капитала, которая проводится регулярно, и семейная налоговая выплата», — подчеркнул Медведев.

Таким образом, предусмотренные бюджетом средства направят на несколько направлений поддержки семей с детьми, включая социальные пособия, материнский капитал и налоговые выплаты.