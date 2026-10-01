Маткапитал перешагнёт миллион: Котяков назвал суммы на 2027 год

Материнский капитал на первого ребёнка в 2027 году увеличится до 778,5 тысячи рублей. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Если семья не получала маткапитал при рождении первенца, выплата на второго ребёнка составит 1 млн 28,7 тысячи рублей. По словам министра, прибавка достигнет 49,6 тысячи и 65,5 тысячи рублей соответственно.

Ранее Котяков сообщал, что материнский капитал в 2027 году планируется проиндексировать с 1 февраля по уровню фактической инфляции. Life.ru рассказывал о сроках повышения маткапитала и других социальных выплат. В 2026 году размер выплаты на первого ребёнка составляет 728 921,9 рубля, а полная сумма на второго, если капитал на первенца не получали, — 963 243,1 рубля.