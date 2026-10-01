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Опубликовано 1 октября, 11:32

Маткапитал перешагнёт миллион: Котяков назвал суммы на 2027 год

Котяков: Маткапитал на первого ребёнка в 2027 году вырастет до 778,5 тыс.

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Материнский капитал на первого ребёнка в 2027 году увеличится до 778,5 тысячи рублей. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Если семья не получала маткапитал при рождении первенца, выплата на второго ребёнка составит 1 млн 28,7 тысячи рублей. По словам министра, прибавка достигнет 49,6 тысячи и 65,5 тысячи рублей соответственно.

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Ранее Котяков сообщал, что материнский капитал в 2027 году планируется проиндексировать с 1 февраля по уровню фактической инфляции. Life.ru рассказывал о сроках повышения маткапитала и других социальных выплат. В 2026 году размер выплаты на первого ребёнка составляет 728 921,9 рубля, а полная сумма на второго, если капитал на первенца не получали, — 963 243,1 рубля.

Больше новостей о пособиях, выплатах и других мерах поддержки — в разделе «Личные финансы» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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