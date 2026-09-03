«Мексиканский картель» по-калининградски: Отец инсценировал своё похищение ради денег сына

Необычную схему вымогательства раскрыли сотрудники полиции в Калининграде: 42-летний мужчина придумал собственное похищение, чтобы получить деньги от 19-летнего сына. Для реализации плана он привлёк 36-летнего знакомого. Об этом сообщили в МВД по региону.

В Калининграде отец инсценировал похищение ради денег 19-летнего сына. Видео © VK / УМВД России по Калининградской области

Поводом для обращения в полицию стало сообщение молодого калининградца о пропаже отца. Парень рассказал, что неизвестные требуют свыше 50 тысяч рублей и угрожают причинить родственнику увечья, если деньги не будут переданы.

Правоохранители решили проконтролировать передачу средств. Юношу направили на встречу с предполагаемыми вымогателями, а сотрудники уголовного розыска взяли происходящее под наблюдение при силовой поддержке СОБР Росгвардии. Одного из участников схемы задержали непосредственно во время получения денег. В ходе разбирательства выяснилось, что никакого похищения не было.

«Задержанный пояснил, что никакой угрозы отцу заявителя не существует, а весь этот план мужчина придумал, чтобы выманить у сына деньги, с которым у них были плохие взаимоотношения», — говорится в сообщении.

В отношении обоих жителей Калининграда возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ («Вымогательство»). Максимальное наказание по этой статье составляет семь лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что ссора между двумя мужчинами в Башкирии переросла в жестокую расправу. После конфликта местный житель решил наказать знакомого и привлёк к этому плану своего 16-летнего сына и двух его приятелей. Поводом для мести стала перепалка между Ринатом и Александром. Во время конфликта знакомый бизнесмена нагрубил ему и несколько раз ударил мужчину.