«Заехал конкретно по головам»: В Тюмени мужчина избил подростков после словесной перепалки

В Тюмени задержали мужчину, который после короткого разговора с двумя подростками ударил их по лицу. Об этом сообщили местные жители, а факт задержания подтвердили URA.ru в полиции Тюменской области.

Мужчина избил подростков. Видео © URA.ru

Очевидцы рассказали о происшествии на улице Пушкина в районе Ново-Комарово. По словам местных жителей, после словесного конфликта мужчина несколько раз ударил несовершеннолетних. На видео видно, как один из них ударился головой об забор.

«Бедные мальчишки. Он заехал конкретно по головам, там и сотрясение может быть, и травма уха. Родителям детей нужно заявление писать срочно», — написала под публикацией о случившемся местная жительница.

Момент нападения оказался запечатлён камерой наружного наблюдения. После инцидента правоохранители установили личность подозреваемого и доставили его в отдел полиции.

В УМВД России по Тюменской области сообщили, что сейчас проводится проверка. По её итогам будет принято процессуальное решение и установлены все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Башкирии во дворе подросток напал на девушку, ударив её и потащив за волосы, но на помощь ей пришёл мужчина, заставивший парня извиняться перед ней на коленях. После этого он ударил буйного мальчика и прогнал с района.