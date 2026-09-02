«Заехал конкретно по головам»: В Тюмени мужчина избил подростков после словесной перепалки
В Тюмени задержали мужчину после избиения двух подростков
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В Тюмени задержали мужчину, который после короткого разговора с двумя подростками ударил их по лицу. Об этом сообщили местные жители, а факт задержания подтвердили URA.ru в полиции Тюменской области.
Мужчина избил подростков. Видео © URA.ru
Очевидцы рассказали о происшествии на улице Пушкина в районе Ново-Комарово. По словам местных жителей, после словесного конфликта мужчина несколько раз ударил несовершеннолетних. На видео видно, как один из них ударился головой об забор.
«Бедные мальчишки. Он заехал конкретно по головам, там и сотрясение может быть, и травма уха. Родителям детей нужно заявление писать срочно», — написала под публикацией о случившемся местная жительница.
Момент нападения оказался запечатлён камерой наружного наблюдения. После инцидента правоохранители установили личность подозреваемого и доставили его в отдел полиции.
В УМВД России по Тюменской области сообщили, что сейчас проводится проверка. По её итогам будет принято процессуальное решение и установлены все обстоятельства произошедшего.
Ранее в Башкирии во дворе подросток напал на девушку, ударив её и потащив за волосы, но на помощь ей пришёл мужчина, заставивший парня извиняться перед ней на коленях. После этого он ударил буйного мальчика и прогнал с района.
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