Москвич, избивший прихожан храма лопатой, владел компанией «Легион Ангелов»

У 29-летнего Глеба Зоберна, напавшего на людей с лопатой возле храма Жён-Мироносиц в Москве, был собственный бизнес. Как выяснил «Рен-ТВ», на мужчину зарегистрировано ООО «Легион Ангелов», а деньги он зарабатывал, в том числе на продаже взломанных видеоигр и «пиратского» программного обеспечения.

При этом финансовое положение Зоберна было далеко от благополучного. За ним числились ипотека, штрафы ГИБДД и многочисленные непогашенные задолженности — отдельные долги составляли от 40 до 100 тысяч рублей.

Несмотря на накопившиеся обязательства, мужчина регулярно путешествовал за границу. Среди посещённых им мест были Анкара, греческий Ираклион и Мюнхен.