Москвич, избивший прихожан храма лопатой, владел компанией «Легион Ангелов»
Напавший на людей с лопатой у храма москвич продавал пиратские видеоигры и софт
Глеб Зоберн. Обложка © Telegram / SHOT
У 29-летнего Глеба Зоберна, напавшего на людей с лопатой возле храма Жён-Мироносиц в Москве, был собственный бизнес. Как выяснил «Рен-ТВ», на мужчину зарегистрировано ООО «Легион Ангелов», а деньги он зарабатывал, в том числе на продаже взломанных видеоигр и «пиратского» программного обеспечения.
При этом финансовое положение Зоберна было далеко от благополучного. За ним числились ипотека, штрафы ГИБДД и многочисленные непогашенные задолженности — отдельные долги составляли от 40 до 100 тысяч рублей.
Несмотря на накопившиеся обязательства, мужчина регулярно путешествовал за границу. Среди посещённых им мест были Анкара, греческий Ираклион и Мюнхен.
Напомним, нападение произошло возле храма святых Жён-Мироносиц на Белореченской улице. Неадекват попытался попасть на богослужение, которого в тот день не было, а затем сам вызвал скорую помощь, но прибывших медиков внутрь не пустил. После этого мужчина напал на 23-летнюю фельдшера, нанеся ей тяжёлую травму головы. За девушку вступился случайный прохожий: он несколько раз выстрелил в нападавшего из травматического оружия, попав в шею и грудь. Агрессор скончался, а стрелявшего задержали для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Позднее стало известно, что нападавший состоял на учёте в психоневрологическом диспансере, а также регулярно делал ставки. Пострадавшая фельдшер сейчас остаётся в реанимации в крайне тяжёлом состоянии: у неё диагностирован перелом основания черепа, а врачи не исключают инвалидности.
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