«На колени, быстро»: В Башкирии заступник с балкона избил подростка за нападение на девушку

В одном из дворов Октябрьского подросток ударил девушку по лицу и потащил её за волосы. Сцену заметил местный житель, который вмешался в происходящее. Об этом пишет телеграм-канал Mash Batash.

В Октябрьском мужчина заставил подростка извиняться после удара девушки. Видео © Telegram/ Mash Batash

По словам очевидцев, конфликт произошёл у жилого дома. Молодой человек грубо разговаривал со спутницей, ударил её и стал тянуть в сторону подъезда.

В этот момент к паре подошёл мужчина, заметивший происходящее с балкона. Он схватил подростка и заставил его извиняться перед девушкой на коленях. После этого мужчина все же дал ему кулаком по лицу. Подростку пришлось убегать со двора.

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