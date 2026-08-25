В Петербурге бизнесмен насмерть избил друга из-за романа с бывшей женой

32-летнего руководителя логистической компании из Тольятти обвинили в убийстве своего земляка в центре Санкт-Петербурга. По данным Baza, причиной конфликта стали подозрения мужчины в связи приятеля с его бывшей женой.

В Петербурге бизнесмен насмерть избил друга после разговора о бывшей жене. Фото © Baza

Трагедия произошла в квартире на Лиговском проспекте. Владислав С. встретился с 31-летним Артуром П., чтобы поговорить о подозрениях, которые появились у него ещё во время нахождения в местах лишения свободы. Разговор перерос в конфликт. По данным канала, мужчина избил знакомого руками и ногами. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Телеграм-канал утверждает, что после освобождения Владислав развёлся с супругой и занялся бизнесом. Именно после этого он решил выяснить отношения с приятелем. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Подозреваемому предъявлено обвинение.

Ранее Life.ru рассказывал о другом убийстве знакомого в Петербурге. Тогда был задержан 34-летний сын бывшего вице-губернатора города Игоря Албина, которого заподозрили в убийстве гостя после конфликта в квартире. По данным источников, ссора также возникла во время личной встречи мужчин.