Мексиканский рестлер убил судью прямо во время боя

Мексиканский рестлер Эль Ихо де Фишман оказался задержан после смерти 75-летнего судьи прямо во время поединка. Спортсмен бросил Херардо Пинеду на настил, после чего пожилой мужчина несколько минут не двигался, сообщает N+

Мексиканский рестлер убил судью прямо во время поединка. Видео © X / IdentidadNL

Зрители и участники боя поначалу могли принять произошедшее за часть постановочного шоу. Однако судья так и не поднялся с ринга.

Когда к Пинеде подошли врачи, они констатировали его смерть. Обстоятельства произошедшего теперь устанавливают правоохранительные органы.

После инцидента Эль Ихо де Фишман был задержан полицией. В ближайшее время ему могут предъявить обвинение в непредумышленном убийстве.

В Мексике за такое преступление предусмотрено от пяти до 15 лет лишения свободы.

Рестлинг уже не раз становился местом трагических происшествий, когда постановочный характер шоу приводил к реальным последствиям. Ранее Life.ru рассказывал о смерти мексиканского рестлера Луиса Анхеля Салазара после поединка в Мехико: спортсмен получил удары во время боя и потерял сознание, а один из участников продолжил атаку, не поняв, что происходящее перестало быть частью представления.