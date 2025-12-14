Путин в Индии
14 декабря, 06:43

Легенда WWE и актёр Джон Сина завершил карьеру рестлера

Легендарный рестлер Джон Сина официально завершил карьеру после 23 лет на ринге, проведя свой последний бой в WWE. Видео его прощания публикует пресс-служба WWE.

«Я просто не знаю парня, которому лучше подходила бы фраза: «Хорошо быть важным — но гораздо важнее быть хорошим». Поздравляю тебя с невероятной карьерой, мой друг!» — заявил Дуэйн «Скала» Джонсон.

За свою карьеру Джон Сина 17 раз становился чемпионом мира и был одной из ключевых фигур WWE на протяжении более двух десятилетий. Его уход стал важным событием для миллионов поклонников рестлинга по всему миру. С завершением карьеры Сину публично поздравили и проводили другие звёзды индустрии, включая легендарного рестлера Гробовщика, а также Дуэйна Джонсона, отметившего не только спортивные достижения бойца, но и его личные качества.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Елизавета Туктамышева объявила о завершении карьеры в большом спорте. На момент принятия решения спортсменке было 28 лет. Фигуристка отмечала, что полностью удовлетворена своими достижениями и с благодарностью оценивает пройденный путь.

