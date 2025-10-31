Режиссёр Сарик Андреасян думает уйти из кинематографа и стать «домохозяйкой»

Российский режиссёр Сарик Андреасян признался, что очень устал быть малоизвестным, несмотря на интенсивный график работы от трёх фильмов в год. По его словам, он не чувсвтует отдачи, а в обществе его знают лишь как мужа актрисы Лизы Моряк. Андреасян рассказал в соцсети, что готов завязать с работой и осесть дома, занимаясь бытом о воспитанием двух дочек, пока Лиза продолжить зарабатывать на съёмках.

«Вчера ко мне подбежали на улице со словами: «Вау, муж Лизы Моряк, можно с вами сфотографироваться?». Это так прекрасно! Надеюсь, я дойду до того уровня, когда работать будет только жена, а я буду на Мальдивах», — заметил режиссёр.

Ранее Сарик Андреасян и Лиза Моряк впервые представили публике лицо своей новорождённой дочери, опубликовав фотографии в социальных сетях. Умилительными кадрами они отметили её первый месяц жизни. Наследницу назвали Шарлиз. Пара начала встречаться ещё в 2019 году, а в 2022 году состоялась свадьба. В семье уже родилась одна дочка в 2023 году, её назвали Элизабет.