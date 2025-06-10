Сарик Андреасян и Лиза Моряк показали новорождённую дочь Шарлиз
Сарик Андреасян и Лиза Моряк с дочками. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / moryakliza
Режиссёр Сарик Андреасян и его супруга, актриса Лиза Моряк впервые представили публике лицо своей новорождённой дочери, опубликовав фотографии в социальных сетях. Умилительными кадрами они отметили её первый месяц жизни.
Дочь Сарика Андреасяна и Лизы Моряк — Шарлиз. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / moryakliza
«Мы тебя очень ждали! Твой первый месяц прошёл спокойно и тихо. Спасибо тебе, что ты бережёшь нас и даёшь выспаться. Спасибо, что у тебя светлые глазки как просили твои мама и папа. Спасибо, что ты у нас есть. Тебе всего один месяц, а ощущение, что ты с нами была всегда» – подписали общий пост супруги.
Впоследствии Андреасян и Моряк опубликовали новую подборку красивых кадров, написав текст от имени новорождённой. Родители пошутили, что назвали малышку не в честь зефира.
«Кажется, я похожа на маму, так как глазки у меня голубые, и в целом темперамент не такой, как у сестры. Мама счастлива, что на этот раз ей не будут все говорить, что я копия какого-то там Сарика», — написала пара от имени дочки.
Напомним, что в начале мая стало известно, что Сарик Андреасян и Лиза Моряк снова стали родителями. Они рассказали, что в их жизни произошло радостное событие — родилась вторая дочка. У пары уже есть ребёнок — дочка Элизабет, которая появилась на свет в 2023 году. Также у Сарика Андреасяна есть двое сыновей от предыдущего брака.