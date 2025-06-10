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10 июня, 06:01

«‎Армен его любил»: Вдова Джигарханяна раскрыла имя отца своей новорождённой дочери

Цымбалюк-Романовская дала дочери отчество человека, которого любил Джигарханян

Виталина Цымбалюк-Романовская с дочкой. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / vitalinaromanovskaya

Виталина Цымбалюк-Романовская с дочкой. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / vitalinaromanovskaya

Вдова Армена Джигарханяна, пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская впервые назвала отчество своей дочери, появившейся на свет в 2025 году. Артистка до последнего скрывала беременность и факт рождения малышки. В эфире шоу Андрея Малахова на телеканале «Россия 1» она сообщила, что девочку зовут Виктория Давидовна.

«У девочки замечательное отчество, Виктория Давидовна. Она носит отчество человека, которого очень любил Армен Борисович», — рассказала Виталина.

Она поделилась, что гинеколог, у которой пианистка наблюдалась во время беременности, попросила назвать мальчика Арменом, если родится сын. Однако родилась девочка, и Виталина дала ей свою фамилию.

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Ранее Виталина Цымбалюк-Романовская заявляла о своём желании иметь большую семью и планах родить второго и даже третьего ребёнка. Напомним, она впервые стала мамой в 46 лет. Артистка дала понять, что не состоит в официальном браке с отцом своей дочери. Кроме того, Цымбалюк-Романовская подчеркнула, что ей никто не помогает с воспитанием ребёнка и у неё нет близких людей.

Наталья Афонина
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