«‎Армен его любил»: Вдова Джигарханяна раскрыла имя отца своей новорождённой дочери

Вдова Армена Джигарханяна, пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская впервые назвала отчество своей дочери, появившейся на свет в 2025 году. Артистка до последнего скрывала беременность и факт рождения малышки. В эфире шоу Андрея Малахова на телеканале «Россия 1» она сообщила, что девочку зовут Виктория Давидовна.

«У девочки замечательное отчество, Виктория Давидовна. Она носит отчество человека, которого очень любил Армен Борисович», — рассказала Виталина.