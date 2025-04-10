«Стану мамой дважды»: Недавно родившая экс-жена Джигарханяна шокировала новым заявлением

Бывшая супруга народного артиста СССР Армена Джигарханяна, скандально известная Виталина Цымбалюк-Романовская совсем недавно родила первенца. Однако пианистка не собирается останавливаться на достигнутом и уже сейчас строит планы на большую семью.

В то же время экс-жена Джигарханяна отказывается называть имя отца своего малыша, отмечая, что он непубличный человек. Однако в беседе с интернет-изданием Regions.ru пианистка сделала шокирующее заявление, признавшись, что намерена рожать второго и даже третьего наследника.

«Допускаю, что я ещё не раз буду в положении и стану мамой дважды или трижды», — подчеркнула Цымбалюк-Романовская.