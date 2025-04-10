«Стану мамой дважды»: Недавно родившая экс-жена Джигарханяна шокировала новым заявлением
Виталина Цымбалюк-Романовская заявила о желании завести второго ребёнка
Виталина Цымбалюк-Романовская. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / vitalinaromanovskaya
Бывшая супруга народного артиста СССР Армена Джигарханяна, скандально известная Виталина Цымбалюк-Романовская совсем недавно родила первенца. Однако пианистка не собирается останавливаться на достигнутом и уже сейчас строит планы на большую семью.
В то же время экс-жена Джигарханяна отказывается называть имя отца своего малыша, отмечая, что он непубличный человек. Однако в беседе с интернет-изданием Regions.ru пианистка сделала шокирующее заявление, признавшись, что намерена рожать второго и даже третьего наследника.
«Допускаю, что я ещё не раз буду в положении и стану мамой дважды или трижды», — подчеркнула Цымбалюк-Романовская.
Напомним, Цымбалюк-Романовская впервые стала мамой в 46 лет. Она отметила, что тщательно скрывала беременность от посторонних глаз. А позже пианистка призналась, что ей никто не помогает с воспитанием ребёнка. Экс-жена Джигарханяна заявила, что у неё нет близких людей.