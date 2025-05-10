«Её зовут Шарлиз»: Сарик Андреасян и Лиза Моряк показали первые фото новорождённой дочки

Лиза Моряк и Сарик Андреасян снова стали родителями. В своих соцсетях пара поделилась радостной новостью о рождении дочери, дав ей редкое имя – Шарлиз.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / moryakliza

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / moryakliza

«С момента нашего прибытия в больницу и до появления ребёнка прошло всего полтора часа. Нежное маленькое чудо со светлыми глазами и длинными пальчиками сделала нас ещё счастливее!» — признаются родители.

Они также отметили, что роды стали партнёрскими, хотя изначально это не планировалось.

Андреасян и Моряк связали себя узами брака в ноябре 2022 года. Предложение руки и сердца было сделано весьма оригинально – в небе над городом появилась надпись «Я люблю тебя, выходи за меня». В 2023 году у них родилась первая общая дочь, Элизабет. У Сарика Андреасяна также есть двое сыновей от предыдущего брака.