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10 мая, 15:04

«Её зовут Шарлиз»: Сарик Андреасян и Лиза Моряк показали первые фото новорождённой дочки

Лиза Моряк и Сарик Андреасян стали родителями во второй раз

Обложка © ТАСС / Белкин

Обложка © ТАСС / Белкин

Лиза Моряк и Сарик Андреасян снова стали родителями. В своих соцсетях пара поделилась радостной новостью о рождении дочери, дав ей редкое имя – Шарлиз.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / moryakliza

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / moryakliza

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / moryakliza

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / moryakliza

«С момента нашего прибытия в больницу и до появления ребёнка прошло всего полтора часа. Нежное маленькое чудо со светлыми глазами и длинными пальчиками сделала нас ещё счастливее!» — признаются родители.

Они также отметили, что роды стали партнёрскими, хотя изначально это не планировалось.

Андреасян и Моряк связали себя узами брака в ноябре 2022 года. Предложение руки и сердца было сделано весьма оригинально – в небе над городом появилась надпись «Я люблю тебя, выходи за меня». В 2023 году у них родилась первая общая дочь, Элизабет. У Сарика Андреасяна также есть двое сыновей от предыдущего брака.

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Ранее Лиза Моряк поразила своих поклонников, опубликовав в социальных сетях фотографию, на которой она запечатлена без макияжа. На снимке Лиза находится в автомобиле. Актриса решила довериться своей естественной красоте и не стала использовать косметику, укладку и другие средства для обработки фотографий.

Анастасия Никонорова
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