Актриса Лиза Моряк призналась, что продолжает восстановление после вторых родов. Спустя пять месяцев после рождения ребёнка супруга режиссёра Сарика Андреасяна всё ещё не обрела идеальную фигуру. Об этом звезда заявила, отвечая на вопрос журналистов о своём наряде.

Лиза Моряк призналась, что не может вернуть идеальную фигуру после родов. Видео © Пятый канал

Она отметила, что сознательно выбирает наряды, которые подчёркивают её достоинства и скрывают проблемные зоны. Моряк рассказала, что хотя её целевой вес составляет 60 килограммов, именно при текущих 66-и она получает наибольшее количество искренних комплиментов от мужчин.

Артистка подчеркнула, что не стремится к экстремальной худобе, поскольку, по её наблюдениям, мужчины ценят естественную женственность больше, чем «тростиночную» стройность. При этом актриса призналась, что для достижения идеальной формы ей требуется около года активного восстановления после родов.

«Я считаю, что мужчинам сильно худые не нравятся. Им нравятся девушки сочные… Для моей конституции потерять шесть килограммов — это уже очень много… То есть я выгляжу очень худой и как бы, ну, такого флёра сочной женщины у меня уже нет», — цитирует Моряк Пятый канал.