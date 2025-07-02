«Накачалась»: Лиза Моряк рассказала, как снималась беременной в 10-килограммовом костюме

Популярная российская актриса Лиза Моряк не покидала съёмочную площадку даже во время беременности. Супруга кинорежиссёра Сарика Андреасяна призналась, что ради роли в «Сказке о царе Салтане» ей приходилось по 10-12 часов носить костюм весом 7-10 кг.

«Я уже тогда была беременной и часто снимала костюмы в перерывах, потому что всё сильно давило. Своего рода это тоже труд — относить 10-12 часов тяжёлый костюм. Но ничего страшного, это как работать с утяжелителем, заодно накачалась», — отметила собеседница портала «Страсти».

Кроме того, она рассказала, как на девятом месяце беременности ездила на озвучание фильма. Несмотря на сильную одышку и сложности с речью из-за давления диафрагмы и речевого аппарата, звезда довела работу до конца. Моряк также подчеркнула, что до девятого месяца продолжала ходить на тренировки.