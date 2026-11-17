Президент США Дональд Трамп неожиданно отказался от своего фирменного танца под песню YMCA во время торжественной встречи на Филиппинах. Местный военный оркестр специально исполнил любимую композицию американского лидера, однако тот не стал демонстрировать привычные движения и направился к ожидавшему его вертолёту. Об этом сообщает New York Post.

Трамп прибыл в Манилу 17 ноября на борту президентского самолёта Air Force One. У трапа его встретили официальные лица, дети с американскими и филиппинскими флажками и сотни участников праздничной церемонии. Когда оркестр заиграл хит группы Village People, президент улыбнулся, помахал флагами, но танцевать не стал.

Отказ от танца привлёк внимание на фоне недавних откровений главы Белого дома о семейных разногласиях. Ранее Трамп рассказывал, что его супруга Мелания не одобряет подобные выступления и считает их неподобающими для президента.

Времени на развлечения у американского лидера было немного. Сразу после прибытия он отправился на встречи с представителями Австралии, Индии и Японии в формате QUAD. В программе визита также значились переговоры по торговым вопросам и ужин с лидерами стран Юго-Восточной Азии.

Филиппины стали первой остановкой Трампа в рамках азиатского турне. Далее он направится в китайский Шэньчжэнь, где 19 ноября запланирована трёхсторонняя встреча с президентом РФ Владимиром Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином. Одной из предполагаемых тем переговоров станет сокращение ядерных арсеналов.

Ранее Life.ru рассказывал, почему Мелания Трамп просила мужа прекратить публичные танцы. Во время октябрьского митинга во Флориде американский лидер признался, что супруга неоднократно напоминала ему о президентском статусе и просила отказаться от танцевальных номеров. Сам Трамп воспринял замечания с юмором и продолжил шутить о своих выступлениях.