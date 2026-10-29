Семейный удар по самолюбию: Мелании дали больше шансов на Нобелевку, чем Трампу

Первая леди США Мелания Трамп неожиданно опередила собственного мужа в прогнозах на получение Нобелевской премии мира в 2027 году. Пока американский президент Дональд Трамп продолжает возмущаться тем, что ему не досталась престижная награда, шансы его супруги участники рынка прогнозов оценивают заметно выше. На это обратили внимание западные СМИ.

По данным платформы Kalshi, на старте торгов вероятность победы Мелании оценивалась в 4%, тогда как у Дональда Трампа показатель составлял всего 1,1%. Таким образом, первая леди опережала мужа почти в четыре раза. Выше неё в тот момент находилась только международная гуманитарная организация «Врачи без границ» с показателем 4,6%. При этом речь идёт о рыночных прогнозах, а не об официальном рейтинге Нобелевского комитета.

Интерес к кандидатуре Мелании вырос на фоне её участия в гуманитарных инициативах, связанных с украинским конфликтом. В частности, Белый дом сообщил, что первая леди содействовала достижению договорённости о временном прекращении огня в районе Алёшек Херсонской области для доставки помощи мирным жителям и организации эвакуации. В администрации США назвали её посредником между Москвой и Киевом.

Сам Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял, что заслуживает Нобелевскую премию мира за свои дипломатические усилия. После того как награду за 2026 год присудили южноафриканской правозащитнице Нави Пиллэй, американский лидер резко раскритиковал Норвегию.

«Честно говоря, Норвегия — отстой», — заявил президент США на митинге в Мичигане 25 октября.

Он также сообщил, что больше не хочет принимать иммигрантов из этой страны. В ответ глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде напомнил, что Норвежский нобелевский комитет принимает решения независимо от правительства страны.