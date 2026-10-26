Трамп назвал Норвегию помойкой из-за Нобелевской премии

Президент США Дональд Трамп заявил, что потерял интерес к Норвегии после того, как не получил Нобелевскую премию мира. Выступая перед сторонниками Республиканской партии в Мичигане, он вновь напомнил о своих претензиях на награду и резко высказался о стране, назвав её помойкой.

Республиканец рассказал, что рассчитывал на премию, однако её присудили женщине, о которой, по его словам, никто не слышал. Американский лидер утверждал, что сначала забыл об этом из-за занятости, а затем поинтересовался, нельзя ли вручить две награды.

«Я не в восторге от Норвегии. Честно говоря, Норвегия — отстой. Норвегия, по сути, превратилась в помойку», — заявил он.

Хозяин Белого дома также связал своё недовольство с тем, что ему не присудили премию, несмотря на заявленные им дипломатические достижения. По словам президента США, он урегулировал восемь конфликтов, а ещё два могут быть разрешены в будущем.

Ранее Дональд Трамп назвал отказ Норвегии в Нобелевской премии мира «несмываемым пятном» и пригрозил, что США это не забудут. Он выступил с критикой после того, как премию вручили бывшему судье Международного уголовного суда Нави Пиллэй. Республиканец заявил, что награда должна была достаться США. Он назвал решение Нобелевского комитета «позорным и постыдным», а саму премию — дискредитированной.