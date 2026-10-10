Трамп не забудет Норвегии неприсуждение Нобелевской премии

Американский президент Дональд Трамп назвал отказ в Нобелевской премии мира «несмываемым пятном» на Норвегии и пригрозил, что США этого не забудут. Республиканец выступил с критикой после присуждения награды бывшему судье Международного уголовного суда Нави Пиллэй, заявив, что она ему незнакома, и вновь перечислил конфликты, которые он помог урегулировать.

Выступая на митинге в Сиракьюсе в штате Нью-Йорк, Трамп заявил, что премия должна была достаться США. Он назвал решение Нобелевского комитета «позорным и постыдным», а саму награду — дискредитированной. Пиллэй же для президента является «загадочной личностью», о которой «никто не слышал».

«Это несмываемое пятно на стране Норвегии и на тех людях, которые приняли такое позорное и постыдное решение. Нобелевская премия мира навсегда дискредитирована горсткой радикальных идеологов, которые выступают против демократии и по сути являются врагами цивилизации. И мы не забудем этого, Норвегия», — сказал он.

Президент в очередной раз перечислил международные конфликты, в урегулировании которых, по его словам, сыграл роль. В частности, он заявил, что помог предотвратить войны между Северной и Южной Кореей, Японией и Северной Кореей, а также Китаем и Тайванем. Затем Трамп обратился к двум конфликтам, которые, по его словам, намерен завершить в ближайшее время, — противостоянию с Ираном и конфликту России с Украиной. В отношении Тегерана он пригрозил добиться уступок либо уничтожить страну.

Напомним, лауреатом Нобелевской премии мира 2026 года стала южноафриканская юристка Наванетхем «Нави» Пиллэй. Решение объявил Норвежский нобелевский комитет в Осло. Награду присудили «за её усилия по продвижению мира и международного права». Пиллэй получила премию за вклад в защиту международного права и продвижение мира. Она также возглавляла комиссию ООН, подготовившую доклад с выводом о геноциде в Газе. Администрация премьера Израиля Биньямина «Биби» Нетаньяху осудила присуждение, назвав судью «фанатичкой».