Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 октября, 22:11

«Фанатичка кровавых наветов»: Израиль обрушился на лауреатку Нобелевской премии мира

В офисе Нетаньяху раскритиковали присуждение Нобелевской премии Пиллэй

Обложка © ТАСС / ЕРА / DAVIDE ELIAS

Обложка © ТАСС / ЕРА / DAVIDE ELIAS

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху резко осудила присуждение Нобелевской премии мира южноафриканской юристке Наванетхем Пиллэй. Об этом пишет Times of Israel.

В заявлении говорится, что Нобелевский комитет «утратил моральные ориентиры». Лауреатку назвали «фанатичкой», обвинив в том, что она построила карьеру на распространении «кровавых наветов» против еврейского государства.

Офис главы правительства также связал её деятельность с преследованием Израиля в Международном уголовном суде. По утверждению канцелярии, прокурор Карим Хан использовал материалы Пиллэй для подготовки дела против страны.

В 2025 году правозащитница возглавляла комиссию ООН, которая пришла к выводу, что действия израильской стороны в Газе представляют собой геноцид. Власти отвергают эту оценку и считают её предвзятой.

Норвежский Нобелевский комитет объявил о своём выборе 9 октября. Награду присудили за «усилия по продвижению мира и международного права», особо выделив вклад в привлечение виновных в тяжёлых преступлениях к ответственности.

За плечами южноафриканской юристки — работа судьёй МУС и на посту верховного комиссара ООН по правам человека.

«Удобные взгляды»: В СПЧ объяснили, почему Нобелевскую премию мира получила Нави Пиллэй
«Удобные взгляды»: В СПЧ объяснили, почему Нобелевскую премию мира получила Нави Пиллэй

Ранее Life.ru подробно рассказывал о судебной и правозащитной карьере Нави Пиллэй. Она защищала противников апартеида, участвовала в работе Международного трибунала по Руанде и возглавляла его с 1999 по 2003 год. Вручение награды состоится 10 декабря в Осло. Денежная часть составляет 12 миллионов шведских крон.

Больше новостей о международных спорах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Израиль
  • Биньямин Нетаньяху
  • Международный уголовный суд
  • Нобелевская премия
  • юар
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar