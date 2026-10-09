«Фанатичка кровавых наветов»: Израиль обрушился на лауреатку Нобелевской премии мира

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху резко осудила присуждение Нобелевской премии мира южноафриканской юристке Наванетхем Пиллэй. Об этом пишет Times of Israel.

В заявлении говорится, что Нобелевский комитет «утратил моральные ориентиры». Лауреатку назвали «фанатичкой», обвинив в том, что она построила карьеру на распространении «кровавых наветов» против еврейского государства.

Офис главы правительства также связал её деятельность с преследованием Израиля в Международном уголовном суде. По утверждению канцелярии, прокурор Карим Хан использовал материалы Пиллэй для подготовки дела против страны.

В 2025 году правозащитница возглавляла комиссию ООН, которая пришла к выводу, что действия израильской стороны в Газе представляют собой геноцид. Власти отвергают эту оценку и считают её предвзятой.

Норвежский Нобелевский комитет объявил о своём выборе 9 октября. Награду присудили за «усилия по продвижению мира и международного права», особо выделив вклад в привлечение виновных в тяжёлых преступлениях к ответственности.

За плечами южноафриканской юристки — работа судьёй МУС и на посту верховного комиссара ООН по правам человека.

Ранее Life.ru подробно рассказывал о судебной и правозащитной карьере Нави Пиллэй. Она защищала противников апартеида, участвовала в работе Международного трибунала по Руанде и возглавляла его с 1999 по 2003 год. Вручение награды состоится 10 декабря в Осло. Денежная часть составляет 12 миллионов шведских крон.