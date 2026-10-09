«Мрачный день для международного права»: Германия обрушилась с критикой на США из-за санкций против МУС

Власти Германии и Евросоюза резко осудили решение США ужесточить санкции против Международного уголовного суда (МУС). Как сообщает Deutsche Welle, министр юстиции ФРГ Штефани Хубиг назвала действия Вашингтона «мрачным днём для международного права и мирового порядка, основанного на правилах».

Особое возмущение у главы ведомства вызвало совпадение двух событий. Американские власти объявили о новых ограничениях в день, когда бывшей судье МУС Нави Пиллэй присудили Нобелевскую премию мира. Хубиг сочла произошедшее горькой иронией.

Немецкий министр также напомнила о значительном вкладе Соединённых Штатов в становление международного уголовного права после Второй мировой войны. Теперь же Вашингтон, который когда-то участвовал в создании этой системы, сам пытается её разрушить. Подобная перемена в позиции американской стороны вызвала у Хубиг глубокое потрясение.

В самом Международном уголовном суде тоже выступили с резкой критикой действий США. В Гааге расценили санкции как атаку на верховенство права и основы мирового правопорядка. Представители инстанции призвали государства-участники обеспечить условия для продолжения её работы.

Напомним, США ввели санкции против Международного уголовного суда как организации. Новые ограничения затрагивают не только отдельных сотрудников, но и сам суд. Американцам и компаниям могут запретить проводить операции с МУС. В зоне риска — банки, технологические и другие компании, которые оказывают суду услуги. Решение появилось через несколько часов после вручения Нобелевской премии мира 2026 года. Награду получила Наванетхем «Нави» Пиллэй — бывшая судья МУС и экс-верховный комиссар ООН по правам человека. Норвежский нобелевский комитет отметил её усилия по продвижению мира и международного права.