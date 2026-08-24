Любовь по контракту: Адвокат Жорин назвал брак Трампа и Мелании бизнес-проектом

Отношения президента США Дональда Трампа с его женой Меланией со стороны могут напоминать скорее тщательно выстроенный бизнес-проект, чем классическую модель семьи. Однако даже самые прагматичные финансовые договорённости между супругами сами по себе не делают такой союз фиктивным или незаконным, рассказал Life.ru звёздный адвокат Сергей Жорин.

Отношения Дональда и Мелании Трамп действительно выглядят довольно прагматично. Почти как бизнес-проект. В своей личной жизни я бы не использовал такую схему. Мне кажется, что для прагматичных отношений необязательно создавать (или сохранять) семью. Сергей Жорин Адвокат

При этом он заметил, что никаких правовых нарушений в самой договорной модели брака нет. Супруги вправе самостоятельно решать финансовые вопросы, заключать брачные и постбрачные соглашения, а также устанавливать имущественные обязательства друг перед другом. Американские суды, как правило, признают такие договорённости, если они заключены добровольно, не являются явно несправедливыми и не стали следствием обмана или давления, отметил собеседник Life.ru.

Даже получение Меланией Трамп денег за отдельные политические мероприятия само по себе не означает нарушения закона. Например, в 2024 году она заработала $237,5 тысячи за одно выступление на мероприятии Log Cabin Republicans. Необычным в этой истории был прежде всего размер выплаты, её совпадение по времени с президентской кампанией и неясность источника средств, а не сам факт вознаграждения, добавил юрист.

Поэтому, по оценке Жорина, главный вопрос здесь скорее этический, чем юридический. Семья вполне может существовать на прагматичных и даже договорных началах. Закон не требует от супругов любить друг друга или бесплатно сопровождать партнёра на мероприятиях. Если обоих такая модель устраивает, государству обычно вмешиваться не во что.

«Другое дело, когда один супруг — это президент США, а другой является первой леди. Любые выплаты, связанные с политической деятельностью, закономерно привлекают повышенное внимание. В таких случаях принципиально важно понимать, кто именно переводит деньги, за что они выплачиваются и не получает ли плательщик взамен политического влияния», — подчеркнул наш собеседник.

Отдельно адвокат призвал различать фиктивный и прагматичный брак. Фиктивным обычно называют союз, заключённый без намерения создавать семью и вести реальную супружескую жизнь — исключительно ради юридической или имущественной выгоды. Это может быть получение гражданства, вида на жительство или других льгот. Во многих странах подобный брак может быть признан недействительным.

Прагматичный союз устроен иначе. Он может строиться на расчёте, раздельных финансах, брачном договоре и даже жёстких денежных договорённостях. Но если супругов связывают реальная семейная жизнь, совместные обязанности и фактические супружеские отношения, «деловой» характер брака сам по себе не превращает его в фиктивный или незаконный, заключил Жорин.

Ранее экс-сотрудница Белого дома заявила, что Мелания Трамп реже всех появлялась в резиденции главы США, поскольку она считает это место некомфортным и старомодным, предпочитая проводить время в Нью-Йорке. Вместе с тем она отметила, что первая леди получала деньги за совместные выходы с мужем в свет.