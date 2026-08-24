«Украдёт даже шапку»: В Канаде объяснили, почему Трампу нельзя доверять
Премьер Онтарио Форд заявил, что Трампу нельзя доверять при заключении сделок
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Президенту США Дональду Трампу нельзя доверять при заключении торговых договорённостей, поскольку он постоянно меняет свои требования. Такое мнение высказал премьер канадской провинции Онтарио Даг Форд после провала переговоров Вашингтона и Оттавы.
Политик поддержал решение Канады отказаться от предложенных США условий и призвал провинции действовать сообща. Поведение американского лидера Форд описал с помощью необычной бытовой аналогии.
«Президент Трамп — из тех людей, кто в первый день украдёт у тебя деньги на обед. На второй день стащит шапку с головы, а на третий — унесёт твои кроссовки», — заявил он.
Форд подчеркнул, что Трампу ни в коем случае нельзя доверять. Резкая реакция последовала после того, как стороны не смогли согласовать торговую сделку, а США ввели 50-процентные пошлины на ряд канадских товаров.
Ранее Life.ru писал, что торговая война Вашингтона и Оттавы перешла в новую фазу после срыва переговоров. Канада готовит зеркальные тарифы на американские товары, которые должны вступить в силу 8 сентября.
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