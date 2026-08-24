«Украдёт даже шапку»: В Канаде объяснили, почему Трампу нельзя доверять

Президенту США Дональду Трампу нельзя доверять при заключении торговых договорённостей, поскольку он постоянно меняет свои требования. Такое мнение высказал премьер канадской провинции Онтарио Даг Форд после провала переговоров Вашингтона и Оттавы.

Политик поддержал решение Канады отказаться от предложенных США условий и призвал провинции действовать сообща. Поведение американского лидера Форд описал с помощью необычной бытовой аналогии.

«Президент Трамп — из тех людей, кто в первый день украдёт у тебя деньги на обед. На второй день стащит шапку с головы, а на третий — унесёт твои кроссовки», — заявил он.

Форд подчеркнул, что Трампу ни в коем случае нельзя доверять. Резкая реакция последовала после того, как стороны не смогли согласовать торговую сделку, а США ввели 50-процентные пошлины на ряд канадских товаров.

Ранее Life.ru писал, что торговая война Вашингтона и Оттавы перешла в новую фазу после срыва переговоров. Канада готовит зеркальные тарифы на американские товары, которые должны вступить в силу 8 сентября.